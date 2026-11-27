امیرمحمد حقیقت‌شناس، نماینده کشورمان در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم رقابت‌های پاراتکواندو جایزه بزرگ قزاقستان، به نشان طلا رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمحمد حقیقت‌شناس، نماینده وزن منهای ۷۰ کیلوگرم ایران در رقابت‌های پاراتکواندو جایزه بزرگ (گرندپری) قزاقستان، ابتدا علیکولوف ازبک را شکست داد، سپس در نیمه‌نهایی والتر سدانو برزیلی را مغلوب کرد تا در فینال مقابل خوان گارسیا لوپز از مکزیک قرار بگیرد. امیرمحمد در این دیدار در دو راند متوالی رقیب خود را شکست داد و به نشان طلا رسید.

این دو مبارز چندی پیش در فینال مسابقات جهانی نیز با هم رو‌به‌رو شده بودند.