به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مسئول قرارگاه مساجد بنیاد برکت گفت: نخستین رویداد مسجد همدلی ،قرارگاه مساجد بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)در قالب ۲۰ مسجد و با حضور ائمه جماعات و فعالان اجتماعی مساجد همکار در استان لرستان برگزار شد.





حجت الاسلام علی پیک افزود: تقویت نقش جایگاه اجتماعی مساجد در شناسایی رفع مشکلات محلات ،توسعه ی فعالیت‌های فرهنگی و محرومیت‌زدایی از اهداف این رویداد استانی است.















