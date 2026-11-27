امروز میز خدمت مدیران دستگاه‌های اجرایی استان فارس در محل مصلای نماز جمعه شیراز برپا شد و شهروندان بی واسطه، مطالبات و مشکلات خود را با مسئولان در میان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امروز میز خدمت مدیران دستگاه‌های اجرایی استان فارس در محل مصلای نماز جمعه شیراز برپا شد و شهروندان بی واسطه، مطالبات و مشکلات خود را با مسئولان در میان گذاشتند.

در این برنامه که با استقبال شهروندان همراه بود، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان با حضور در میان مردم، به شنیدن مستقیم دغدغه‌ها و بررسی درخواست‌های مراجعین پرداختند.

این رویکرد امکان پیگیری سریع‌تر مسائل و پاسخگویی بی‌واسطه به شهروندان را فراهم کرد.

قرار است با هدف تقویت ارتباط میان مردم و مدیریت اجرایی، این میز خدمت در مناسبت‌های مختلف در محل مصلای نماز جمعه شیراز برپا شود.

این اقدام با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به مدیران و ایجاد بستری برای تعامل مستقیم و رفع مشکلات مردمی در استان فارس انجام می‌گیرد.