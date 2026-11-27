با هدف تبدیل دوران خدمت سربازی به فرصتی برای کسب مهارت و اشتغال‌آفرینی، آزمون مهارت‌آموزی سربازان وظیفه برگزار شد تا زمینه ورود آنان به بازار کار پس از پایان خدمت فراهم شود.

سربازی، فرصتی برای مهارت‌آموزی و ساختن آینده شغلی

سربازی، فرصتی برای مهارت‌آموزی و ساختن آینده شغلی

با هدف توانمندسازی سربازان و تسهیل ورود آنان به بازار کار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آزمون مهارت‌آموزی سربازان وظیفه با هدف ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، ارتقای توانمندی‌های شغلی و آماده‌سازی سربازان برای ورود به بازار کار پس از پایان خدمت مقدس سربازی برگزار شد.

این آزمون در راستای شناسایی و ارزیابی مهارت‌های کسب‌شده سربازان و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی آنان از فرصت‌های شغلی برگزار شده است.

مهارت‌آموزی سربازان وظیفه، گامی در مسیر توانمندسازی جوانان و تبدیل دوران خدمت به فرصتی برای کسب تجربه، تخصص و اشتغال پایدار است.