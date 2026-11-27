با هدف توانمندسازی سربازان و تسهیل ورود آنان به بازار کار برگزار شد
سربازی، فرصتی برای مهارتآموزی و ساختن آینده شغلی
با هدف تبدیل دوران خدمت سربازی به فرصتی برای کسب مهارت و اشتغالآفرینی، آزمون مهارتآموزی سربازان وظیفه برگزار شد تا زمینه ورود آنان به بازار کار پس از پایان خدمت فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
آزمون مهارتآموزی سربازان وظیفه با هدف ترویج فرهنگ مهارتآموزی، ارتقای توانمندیهای شغلی و آمادهسازی سربازان برای ورود به بازار کار پس از پایان خدمت مقدس سربازی برگزار شد.
این آزمون در راستای شناسایی و ارزیابی مهارتهای کسبشده سربازان و فراهم کردن زمینه بهرهمندی آنان از فرصتهای شغلی برگزار شده است.
مهارتآموزی سربازان وظیفه، گامی در مسیر توانمندسازی جوانان و تبدیل دوران خدمت به فرصتی برای کسب تجربه، تخصص و اشتغال پایدار است.