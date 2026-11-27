امام جمعه کیش گفت: محاصره اقتصادی ملت ایران نباید بدون هزینه برای دشمن ادامه پیدا کند و در صورت تداوم این فشارها، باید هزینه‌های آن برای طرف مقابل سنگین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، با اشاره به ظرفیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات اقتصادی و منطقه‌ای تأکید کرد: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند با محاصره و فشار اقتصادی، مردم ایران را در تنگنا قرار دهد، نباید اجازه داد منابع و منافع منطقه بدون پرداخت هزینه، در اختیار آنان قرار گیرد.

امام جمعه کیش گفت: در صورت تداوم محاصره، انتقال نفت از این منطقه نباید ادامه پیدا کند و مسیر‌های جایگزین انتقال نفت و ظرفیت‌های منطقه‌ای نیز باید مورد هدف قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با تأکید بر اینکه دشمن باید هزینه سنگینی برای اقدامات خود پرداخت کند، افزود: توان مقابله با ناوگان دریایی دشمن و هدف قرار دادن آن در صورت تداوم محاصره وجود دارد و دشمن باید بداند استمرار این شرایط، خسارت‌های سنگینی برایش به همراه خواهد داشت.

او با اشاره به احتمال همراهی برخی کشور‌های منطقه با اقدامات خصمانه علیه ایران، هشدار داد: هر کشوری زمینه تعرض به جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند، با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد؛ چراکه ملت ایران برابر فشار و تهدید، از حقوق و منافع خود دفاع می‌کند.

امام جمعه کیش با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره جمعیت و بسیج، این پیام‌ها را راهبردی دانست و گفت: جمعیت یکی از عوامل مهم اقتدار، پیشرفت و قدرت کشور است و جبران کاستی‌های گذشته در این زمینه، مسئولیتی همگانی محسوب می‌شود.

او بر ضرورت اصلاح نگرش جامعه نسبت به ازدواج، فرزندآوری و تقویت بنیان خانواده تأکید کرد و افزود: فرهنگ خانواده‌محور و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی باید تقویت شود، قطعا جامعه سالم در گرو خانواده سالم است.

حجت الاسلام والمسلمین بی‌نیاز تقویت روحیه بسیجی، اخلاص، شجاعت، ایثار و مسئولیت‌پذیری را از ضرورت‌های امروز جامعه دانست و با اشاره به نقش بسیج در انقلاب اسلامی و عرصه‌های مختلف کشور، بر لزوم تحول در فعالیت‌های بسیج متناسب با شرایط روز تأکید کرد.

امام جمعه کیش با اشاره به تحولات منطقه و تهدید‌های دشمنان، تقویت قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور را ضروری دانست و گفت: برخورداری از توان دفاعی قوی، آمادگی نیرو‌های مسلح و حفظ هوشیاری، از عوامل مهم تأمین امنیت و جلوگیری از تحمیل جنگ است.

او با گرامیداشت روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، اقتدار نیرو‌های دریایی را از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی و حفاظت از منافع کشور دانست و یاد و خاطره شهدای نیرو‌های مسلح، به‌ویژه شهدای نیروی دریایی را گرامی داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، تأثیر این محدودیت‌ها بر معیشت مردم را قابل توجه دانست و از مسئولان خواست تمام ظرفیت‌های خود را برای کاهش مشکلات اقتصادی و حمایت از مردم به کار بگیرند.

او با تأکید بر توانمندی‌های اقتصادی، جغرافیایی و تجاری کشور، افزود: ایران از ظرفیت‌های متنوعی برای مقابله با فشار‌ها برخوردار است و با اتکا به توان داخلی، توسعه مسیر‌های تجاری و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌توان آثار تحریم‌ها را کاهش داد.

امام جمعه کیش با تأکید بر حفظ اتحاد و انسجام ملی، نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و تضعیف همبستگی مردم هشدار داد و خواستار هوشیاری برابر فضاسازی‌ها و اقدامات تحریک‌آمیز شد.

او حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه گانه را حق تاریخی، قطعی و همیشگی کشور دانست و بر ضرورت حفظ استقلال، عزت و تمامیت ارضی ایران تأکید کرد.

امام جمعه کیش با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی، این قانون را معیار و ملاک عمل در اداره کشور دانست و تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه‌ها موظف به رعایت قانون اساسی و عمل به آن هستند.

او، به سفر دبیر شورای عالی مناطق آزاد اشاره و بر ضرورت توجه جدی به مشکلات مردم و ساکنان کیش تأکید کرد.

امام جمعه کیش، عدالت در حقوق و مزایا، بهبود خدمات عمومی و اجتماعی، نظارت بر بازار، تأمین کالای مورد نیاز با قیمت مناسب، حمایت از کسب‌وکار‌ها و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را از مطالبات مردم دانست.

حجت الاسلام والمسلمین بی نیاز حل مشکلات مسکن، آب، برق و اشتغال را از مهم‌ترین انتظارات مردم کیش برشمرد و خواستار پیگیری جدی مسئولان برای رفع مشکلات شد.