مهاجمان سایبری با کمک هوش مصنوعی، زیرساخت‌های سوئیس را هدف قرار داده‌اند؛ از ۵ حمله شناسایی‌شده، ۴ حمله با نفوذ به سامانه‌های هدف همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از وب‌سایت تخصصی «The Hacker News»، مقام‌های امنیت سایبری سوئیس از شناسایی پنج حمله سایبری با کمک عامل‌های هوش مصنوعی خبر داده‌اند که در چهار مورد، مهاجمان موفق به نفوذ به سامانه‌های سازمان‌های هدف شده‌اند. سه مورد از این حملات زیرساخت‌های حیاتی سوئیس را هدف قرار داده‌اند که در دو مورد، نفوذ موفقیت‌آمیز بوده است. با این حال، تاکنون اختلال گسترده‌ای در خدمات این زیرساخت‌ها گزارش نشده و هویت مهاجمان و سازمان‌های هدف نیز اعلام نشده است.

فلوریان شوتز، مدیر مرکز ملی امنیت سایبری سوئیس، اعلام کرده است که شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در میان اهداف این حملات بوده‌اند.

عامل‌های هوش مصنوعی چگونه به هکر‌ها کمک می‌کنند؟

این حملات با استفاده از ابزار‌هایی انجام شده‌اند که به عامل‌های هوش مصنوعی امکان می‌دهند بخش‌هایی از عملیات سایبری را به‌صورت خودکار پیش ببرند.

این ابزار‌ها می‌توانند شبکه‌ها را برای شناسایی نقاط ضعف بررسی کنند، آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری را بیابند، ابزار مناسب حمله را انتخاب کنند و در صورت مواجهه با تدابیر دفاعی، روش خود را تغییر دهند.

به گفته مقام‌های سوئیسی، سرعت بالای عملکرد این عامل‌ها باعث می‌شود مهاجمان بتوانند در مدت کوتاهی حملاتی گسترده‌تر و پیچیده‌تر انجام دهند و فرصت واکنش سازمان‌های هدف را کاهش دهند.

مرکز ملی امنیت سایبری سوئیس همچنین اعلام کرده است شمار عامل‌های هوش مصنوعی مورد استفاده در حملات سایبری که به‌صورت عمومی در اینترنت در دسترس هستند، از اکتبر امسال تقریباً دو برابر شده است.

هشدار‌های مشابه در اروپا

این نگرانی تنها به سوئیس محدود نیست. نهاد‌های امنیت سایبری ایتالیا و بریتانیا نیز از افزایش حملات با کمک عامل‌های هوش مصنوعی خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این ابزار‌ها می‌توانند در مدت کوتاهی تعداد زیادی از سامانه‌ها را بررسی کنند و از ضعف‌هایی مانند گذرواژه‌های افشاشده، تنظیمات نادرست و آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری برای نفوذ استفاده کنند.

در نمونه‌ای دیگر، کمیسیون اروپا نیز تأیید کرده است مهاجمانی که از ابزار ARTEX استفاده می‌کردند، به برخی سامانه‌های این نهاد، از جمله بخش‌های منابع انسانی و بازپرداخت هزینه‌های پزشکی، نفوذ کرده‌اند.

مرکز ملی امنیت سایبری سوئیس از سازمان‌ها خواسته است دسترسی سامانه‌های حساس به اینترنت را محدود کنند، به‌روزرسانی‌های امنیتی را سریع‌تر نصب کنند و از احراز هویت چندمرحله‌ای استفاده کنند.

نظارت بر فعالیت‌های غیرعادی حساب‌های کاربری و محدود کردن سطح دسترسی نیز از دیگر توصیه‌های این مرکز است.

مقام‌های امنیتی هشدار می‌دهند گسترش عامل‌های هوش مصنوعی، سرعت و مقیاس حملات سایبری را افزایش داده و مقابله با تهدید‌های جدید را به یکی از چالش‌های مهم امنیت دیجیتال تبدیل کرده است.