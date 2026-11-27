به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، به اطلاع می‌رساند فروش بلیط مصاف فولاد مبارکه سپاهان و نساجی مازندران در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر آغاز شد و سامانه فروش بلیط در دسترس قرار گرفت.

خرید بلیط با باساکارت هواداری همراه با ۳۰ درصد تخفیف خواهد بود؛ همچنین هواداران زیر ۱۵ سال با احراز هویت در سامانه خرید بلیط می‌توانند به صورت رایگان از سایت، بلیط خریداری نمایند.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و نساجی در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر ساعت ۱۷:۳۰ روز شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۵ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.