امام جمعه قرچک گفت: برخلاف نگاه ابزاری و کالامحور غرب که آزادی زن را در عریانی، بی‌ بند و باری و بیگاری خلاصه می‌کند، اسلام به زن، کرامت، ارزش و اصالت بخشیده و بالاترین شأن او را مادری، همسرداری و مدیریت محیط معنوی و گرم خانواده می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام سید علی‌رضا آرامی افزود: اشتغال زنان اگر با حفظ شرایط و ضرورت‌ها باشد مانعی ندارد، اما انحصارگرایی غرب در تبدیل کردن زن به نیروی کار خشن و القای حقارت به زنان خانه‌دار، نقشه‌ای برای تخریب هویت اصیل فاطمی است.

امام جمعه قرچک گفت: در آستانه سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس، یاد و خاطره علما و مجاهدان پرچمدار مبارزه با استکبار را گرامی می‌داریم؛ نماینده تراز انقلاب اسلامی باید شجاع، مردمی، بدون زدوبند و همانند مدرس، با جیبی بسته در برابر دنیاطلبی باشد تا بتواند فریادرس حقوق ملت باشد.

حجت‌الاسلام سید علی‌رضا آرامی افزود: مسئولان و نمایندگان مجلس باید به‌صورت مستمر و قاطع، موضوع انتقام خون شهدای گرانقدر و دانش‌آموزان مظلوم را پیگیری کرده و خواب را بر دشمنان و قاتلان حرام کنند.

امام جمعه قرچک گفت: مطالبات به‌حق مردم در حوزه معیشت، مقابله قاطع با توزیع لباس‌های نامتعارف و هنجارشکن در بازار، و حمایت همه‌جانبه از جبهه مقاومت (فلسطین، لبنان و یمن) از وظایف کلیدی مجلس و دستگاه‌های نظارتی و قضایی است.