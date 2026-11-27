مادرانی که در اوج داغ فرزند، با تصمیمی بزرگ و انسان‌دوستانه، مرگ را به زندگی پیوند زدند؛ در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن، از مادران اهداکننده عضو در اراک تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، آیینی با هدف تجلیل از ایثار و فداکاری مادران اهداکننده عضو در اراک برگزار شد.

مادرانی که با اهدای اعضای فرزندان مرگ مغزی خود، به بیماران نیازمند پیوند، فرصت دوباره زندگی بخشیدند و در سخت‌ترین لحظات زندگی، با انتخابی انسان‌دوستانه، نام فرزندانشان را با بخشندگی و نجات جان انسان‌ها پیوند زدند.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان در استان مرکزی گفت: این مراسم به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و با هدف قدردانی از مادرانی برگزار شد که با تصمیمی بزرگ و انسان‌دوستانه، اعضای بدن فرزندان مرگ مغزی خود را اهدا کردند و جان چندین انسان را نجات دادند.

دکتر زهرا کمال‌آرا افزود: هر فرد اهداکننده عضو می‌تواند با اهدای اعضای خود، جان هشت نفر را نجات دهد.

وی با اشاره به آمار اهدای عضو در استان مرکزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، شش خانواده با اهدای اعضای بدن فرزندان مرگ مغزی خود، به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشیده‌اند.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان در استان مرکزی همچنین با قدردانی از همراهی مردم و خیران گفت: انجمن اهدای عضو استان مرکزی به پشتوانه مشارکت و همراهی مردم، در شمار شعب برتر کشور قرار دارد.