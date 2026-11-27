سازمان فائو و برنامه جهانی غذا اعلام کردند: ناامنی غذایی شدید در ۱۶ کانون، تا ۶ ماه آینده تشدید شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره، سازمان فائو و برنامه جهانی غذا در گزارشی اعلام کردند: پیش بینی می‌شود ناامنی غذایی شدید در ۱۶ کانون، تا ۶ ماه آینده تشدید شود.

طبق این گزارش مناطقی که بیشتر از ناامنی غذایی تاثیرپذیر خواهند بود عبارتند از یمن، سودان، جنوب سودان، سومالی و نیجریه. تشدید ناامنی غذایی ناشی از درگیری‌ها و افزایش هزینه مواد غذایی و انرژی است.