تیم‌های جودو و دوومیدانی دانش آموزی کشورمان، آخرین تمرین خود را پیش از اعزام به رقابت‌های ژیمنازیاد برزیل برگزار کردند.

آخرین تمرین تیم‌های جودو و دوومیدانی دانش آموزی پیش از اعزام به برزیل

آخرین تمرین تیم‌های جودو و دوومیدانی دانش آموزی پیش از اعزام به برزیل

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های جودو و دوومیدانی دانش آموزی، آخرین تمرین خود را پیش از اعزام به رقابت‌های ژیمنازیاد یا المپیک دانش‌آموزی برزیل برگزار کردند.

آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو به همراه حمیدرضا صائبی رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، ورزش دانش‌آموزی از اردوی جودو بازدید کردند.

بر اساس اعلام کادر فنی تیم نوجوانان ترکیب جودوکاهای اعزامی ایران در بخش پسران به شرح زیر است:

بخش پسران:

وزن ۶۰- کیلوگرم: امیرحسین سعادتی

وزن ۶۶- کیلوگرم: امیر تقی‌زاده

وزن ۷۳- کیلوگرم: سامان سلیمانی

وزن ۸۱- کیلوگرم: سبحان حکیمی

وزن ۹۰- کیلوگرم: پوریا کارگر و امیررضا علیزاده

وزن ۹۰+ کیلوگرم: امیرمحمد رشیدی‌فر

مسعود حاجی‌آخوندزاده به‌عنوان سرمربی و حبیب‌الله ایگدر به‌عنوان مربی، هدایت تیم پسران را بر عهده خواهند داشت.

همچنین در بخش دختران شش جودوکا در اوزان مختلف به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد که اسامی آنها به شرح زیر است:

بخش دختران:

وزن ۴۴- کیلوگرم: سارا سودمند

وزن ۴۸- کیلوگرم: زینب قادری

وزن ۵۲- کیلوگرم: مهسا شکیبایی

وزن ۵۷- کیلوگرم: یلدا نظری

وزن ۶۳- کیلوگرم: یلدا بهرامی

وزن ۷۰- کیلوگرم: ساجده یاری

سحر چغلوند به‌عنوان سرمربی و مریم بهاروند به‌عنوان مدیر فنی، کادر فنی تیم دختران را تشکیل می‌دهند.

حسین نوین جودوکای وزن ۸۱- کیلوگرم که پیش از این در فهرست نفرات اعزامی به رقابت‌های المپیک دانش‌آموزی برزیل قرار داشت در پی حواشی به‌وجودآمده در دیدار فینال مسابقات لیگ آینده‌سازان از ترکیب تیم ملی کنار گذاشته شد.