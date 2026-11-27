ششمین دوره اردو‌های فرهنگی و مهارتی «ایران آینده» با هدف تقویت مهارت‌های تحصیلی و اجتماعی در دو استان تهران و البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی، ششمین دوره اردو‌های فرهنگی و مهارتی «ایران آینده» با شعار «نوید زندگی؛ از اراده تا افتخار» و با حضور ۱۴۰ دانش‌آموز دختر و پسر از ۲۴ استان کشور برگزار شد. این اردوی سه‌روزه، ویژه دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) است که به‌تازگی موفق به ورود به مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) شده‌اند. هدف اصلی این دوره، تقویت مهارت‌های اجتماعی و تحصیلی این دانش‌آموزان اعلام شد. بر همین اساس، اردوگاه شهید آوینی در فشم میزبان دانش‌آموزان پسر و اردوگاه شهید چمران در کرج میزبان دانش‌آموزان دختر بود.

محور‌های آموزشی و کارگاهی

در این اردو، برنامه‌های آموزشی با محوریت «هویت‌شناسی»، «روایت پیشرفت» و «روایت مسیر» برای شرکت‌کنندگان تدوین شد. همچنین دانش‌آموزان در کنار این دوره‌ها، در کارگاه‌های تخصصی نظیر کالیگرافی و ساخت سازه‌های ماکارونی و نیز برنامه‌های تفریحی شرکت کردند.

گروه‌بندی تخصصی و تعریف مأموریت یک‌ساله

در پایان این اردوی سه‌روزه، دانش‌آموزان بر اساس نتایج استعدادسنجی و علایق فردی، در ۷ گروه تخصصی شامل: «علمی و تحلیلی»، «خلاقیت و نوآوری»، «فناوری»، «هنری و فرهنگی»، «اجتماعی»، «رهبری و مدیریت»، و «کارآفرینی» دسته‌بندی شدند.

برای استمرار این حمایت‌ها پس از اردو، به هر گروه مأموریتی متناسب با حوزه فعالیتش سپرده شد؛ به‌طوری که دانش‌آموزان طی یک سال آینده با راهنمایی و نظارت مربیان تخصصی، این مأموریت‌ها را دنبال خواهند کرد.