با تلاش آتش نشانان حریق در مراتع محور اهواز به دارخوین شهرستان شادگان در استان خوزستان مهار و خاموش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران _منطقه خوزستان، این حادثه امروز جمعه ششم آذر در مراتع نزدیک خطوط نفت در محور اهواز به دارخوین رخ داد.

با وقوع این حادثه آتش نشانان شرکت‌های خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان و نفت و گاز اروندان به محل اعزام و توانستند این حریق را مهار و خاموش کنند.

در این حادثه هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته و هیچ آسیبی به خطوط نفت وارد نشد.