به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان سپیدان گفت: هشتمین رویداد تولید محتوای بسیج در سپیدان با تمرکز بر هوش مصنوعی و رویکرد انیمیشن‌سازی در سالن شهید سلیمانی سپاه این شهرستان برگزار شد.

سرهنگ شکوهی افزود: در این برنامه ۸۰ بسیجی از پایگاه و حوزه‌های مقاومت بسیج این شهرستان در قالب ۱۳ گروه با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی به خلق ایده و تولید آثار خلاقانه در حوزه‌های مختلف محتوایی از جمله طراحی پوستر، ساخت انیمیشن و تولید محتوای تصویری پرداختند.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.