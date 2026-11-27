از دفاع از میهن تا خدمت بی‌منت به مردم؛ بسیجیان خمین در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، بر تداوم حضور جهادی و پاسداری از ایران تأکید کردند؛ حضوری که وحدت و همبستگی مردم را پشتوانه اقتدار و سربلندی کشور می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، بسیجیان شهرستان خمین با گرامیداشت این مناسبت، بر تداوم روحیه ایثار، فداکاری و خدمت‌رسانی به مردم و دفاع از آرمان‌های انقلاب و ایران تأکید کردند.

بسیجیان خمین با اشاره به نقش‌آفرینی این نیروی مردمی در عرصه‌های مختلف دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و سازندگی، خدمت بی‌منت به مردم را از مهم‌ترین رسالت‌های بسیج دانستند و بر ضرورت حضور فعال و جهادی در مسیر رفع مشکلات جامعه تأکید کردند.

در این مراسم همچنین وحدت، همدلی و انسجام ملی به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند و پشتوانه اقتدار کشور مورد تأکید قرار گرفت.

بسیجیان اعلام کردند دفاع از میهن و صیانت از امنیت و استقلال ایران، در کنار خدمت به مردم، همچنان در اولویت فعالیت‌های بسیج قرار دارد.