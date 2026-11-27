همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در شهرستان خمین
بسیجیان خمین؛ استوار در میدان دفاع، پیشگام در میدان خدمت
از دفاع از میهن تا خدمت بیمنت به مردم؛ بسیجیان خمین در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، بر تداوم حضور جهادی و پاسداری از ایران تأکید کردند؛ حضوری که وحدت و همبستگی مردم را پشتوانه اقتدار و سربلندی کشور میداند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، بسیجیان شهرستان خمین با گرامیداشت این مناسبت، بر تداوم روحیه ایثار، فداکاری و خدمترسانی به مردم و دفاع از آرمانهای انقلاب و ایران تأکید کردند.
بسیجیان خمین با اشاره به نقشآفرینی این نیروی مردمی در عرصههای مختلف دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و سازندگی، خدمت بیمنت به مردم را از مهمترین رسالتهای بسیج دانستند و بر ضرورت حضور فعال و جهادی در مسیر رفع مشکلات جامعه تأکید کردند.
در این مراسم همچنین وحدت، همدلی و انسجام ملی بهعنوان سرمایهای ارزشمند و پشتوانه اقتدار کشور مورد تأکید قرار گرفت.
بسیجیان اعلام کردند دفاع از میهن و صیانت از امنیت و استقلال ایران، در کنار خدمت به مردم، همچنان در اولویت فعالیتهای بسیج قرار دارد.