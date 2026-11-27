همایش بزرگ دوچرخه‌سواری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، توسعه نشاط اجتماعی و گرامیداشت ارزش‌های بسیج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همایش بزرگ دوچرخه‌سواری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، توسعه نشاط اجتماعی و گرامیداشت ارزش‌های بسیج برگزار شد.

این همایش با مسیر حرکت از شهرداری رفسنجان تا گلزار شهدای عباس‌آباد برگزار و در پایان، با حضور در جوار مزار شهدا، ضمن غبارروبی و گلباران قبور مطهر شهدا، یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.

این برنامه با همراهی و همکاری مجموعه بسیج و شهرداری رفسنجان و با پیش‌بینی قرعه کشی و جوایز برای شرکت‌کنندگان برگزار شد.

هیأت دوچرخه‌سواری شهرستان رفسنجان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری عوامل اجرایی و شرکت‌کنندگان، بر تداوم برگزاری برنامه‌های ورزشی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری تأکید دارد.