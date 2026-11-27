به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل صداوسیمای مازندران گفت: شهرستان آمل به‌عنوان نخستین مقصد رویداد رسانه‌ای مازندران جان انتخاب شده است و از فردا شنبه ۷ آذر تا ۱۳ آذر، عملیات رسانه‌ای جامعی برای معرفی ظرفیت‌های این شهرستان انجام می‌شود.

داود سیروس افزود: واحدهای خبر، صدا، سیما و فضای مجازی صداوسیمای مازندران در این یک هفته، ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری، تاریخی و مذهبی آمل را در قالب برنامه‌ها و تولیدات رسانه‌ای معرفی می‌کنند.

وی با اشاره به ادامه این رویداد در دیگر شهرستان‌های استان گفت: پس از آمل، شهرستان بابل از ۲۸ آذر میزبان مازندران جان خواهد بود.

مدیرکل صداوسیمای مازندران افزود: این رویداد رسانه‌ای به‌تدریج در هر ۲۲ شهرستان استان برگزار می‌شود تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مختلف مازندران بیشتر معرفی شود.