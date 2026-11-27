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مدیرکل صداوسیمای مازندران از آغاز رویداد رسانهای مازندران جان در شهرستان آمل از شنبه هفتم آذر، با تمرکز بر معرفی ظرفیتهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل صداوسیمای مازندران گفت: شهرستان آمل بهعنوان نخستین مقصد رویداد رسانهای مازندران جان انتخاب شده است و از فردا شنبه ۷ آذر تا ۱۳ آذر، عملیات رسانهای جامعی برای معرفی ظرفیتهای این شهرستان انجام میشود.
داود سیروس افزود: واحدهای خبر، صدا، سیما و فضای مجازی صداوسیمای مازندران در این یک هفته، ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری، تاریخی و مذهبی آمل را در قالب برنامهها و تولیدات رسانهای معرفی میکنند.
وی با اشاره به ادامه این رویداد در دیگر شهرستانهای استان گفت: پس از آمل، شهرستان بابل از ۲۸ آذر میزبان مازندران جان خواهد بود.
مدیرکل صداوسیمای مازندران افزود: این رویداد رسانهای بهتدریج در هر ۲۲ شهرستان استان برگزار میشود تا ظرفیتها و توانمندیهای مناطق مختلف مازندران بیشتر معرفی شود.