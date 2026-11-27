دلیجان با بهره‌برداری از دو نیروگاه خورشیدی، توسعه پست برق و افتتاح یک فضای ورزشی، شاهد گام تازه‌ای در مسیر توسعه زیرساخت‌ها بود؛ در این سفر همچنین عملیات اجرایی یک نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی دیگر آغاز شد.

شتاب توسعه انرژی خورشیدی و زیرساخت‌های برق در دلیجان؛ افتتاح دو نیروگاه و آغاز ساخت نیروگاه سوم

شتاب توسعه انرژی خورشیدی و زیرساخت‌های برق در دلیجان؛ افتتاح دو نیروگاه و آغاز ساخت نیروگاه سوم

با حضور معاون وزیر نیرو و استاندار مرکزی در شهرستان دلیجان انجام شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور معاون وزیر نیرو و استاندار مرکزی، چند طرح در حوزه انرژی، برق و فضا‌های ورزشی در شهرستان دلیجان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی یک نیروگاه خورشیدی نیز آغاز شد.

در این سفر، نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی خورشید اردهال و نیروگاه ۲۰ مگاواتی ققنوس خلیج فارس افتتاح و وارد مدار تولید برق شدند.

همچنین ظرفیت پست برق شماره ۲ دلیجان به میزان ۳۰ مگاولت‌آمپر افزایش یافت. این طرح با سرمایه‌گذاری ۳۲۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

سالن ورزشی مدرسه شهید سلیمانی نیز با زیربنای ۴۷۰ مترمربع و سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

در ادامه، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی خورشید دودهک با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی آغاز شد.

معاون وزیر نیرو و استاندار مرکزی همچنین با حضور در منزل شهید کیانفر، با خانواده این شهید دیدار و از مقام والای شهدا تجلیل کردند.