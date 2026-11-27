با حضور معاون وزیر نیرو و استاندار مرکزی در شهرستان دلیجان انجام شد
شتاب توسعه انرژی خورشیدی و زیرساختهای برق در دلیجان؛ افتتاح دو نیروگاه و آغاز ساخت نیروگاه سوم
دلیجان با بهرهبرداری از دو نیروگاه خورشیدی، توسعه پست برق و افتتاح یک فضای ورزشی، شاهد گام تازهای در مسیر توسعه زیرساختها بود؛ در این سفر همچنین عملیات اجرایی یک نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی دیگر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
با حضور معاون وزیر نیرو و استاندار مرکزی، چند طرح در حوزه انرژی، برق و فضاهای ورزشی در شهرستان دلیجان به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی یک نیروگاه خورشیدی نیز آغاز شد.
در این سفر، نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی خورشید اردهال و نیروگاه ۲۰ مگاواتی ققنوس خلیج فارس افتتاح و وارد مدار تولید برق شدند.
همچنین ظرفیت پست برق شماره ۲ دلیجان به میزان ۳۰ مگاولتآمپر افزایش یافت. این طرح با سرمایهگذاری ۳۲۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
سالن ورزشی مدرسه شهید سلیمانی نیز با زیربنای ۴۷۰ مترمربع و سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
در ادامه، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی خورشید دودهک با سرمایهگذاری سه هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی آغاز شد.
معاون وزیر نیرو و استاندار مرکزی همچنین با حضور در منزل شهید کیانفر، با خانواده این شهید دیدار و از مقام والای شهدا تجلیل کردند.