دومین جشنواره مبارزه‌ای چند رشته‌ای و هنر‌های نمایشی فردی به همت هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان قم در روستای فردو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دومین جشنواره مبارزه‌ای چند رشته‌ای و هنر‌های نمایشی فردی به میزبانی روستای فردو توسط هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان قم برگزار شد.

سرپرست هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان گفت: این جشنواره با هدف بزرگداشت امام شهید و یادبود ۱۳۲ شهید روستای فردو در رشته‌های سامبو، گراپلینگ، پانکریشن MMA، کیک بوکسینگ، پنچاک سیلات، کن دو، نینجوتسو و هنر‌های نمایشی فردی برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجواد فرد افزود: همچنین در این جشنواره از خانواده‌های شهدای جنگ رمضان روستای فردو قدردانی شد و از ورزشکاران این رقابت ورزشی که بیشتر آنها مدال قهرمانی استانی و کشوری دارند با اهدای تندیس یادبود شهدای فردو تجلیل شد.

