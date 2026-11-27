مردم شیراز با تشکیل یک زنجیره انسانی ۲۰ کیلومتری در خیابان‌های شهر، جلوه‌ای بی‌نظیر از اتحاد، همبستگی و حمایت از نیرو‌های مسلح کشور را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در رویدادی حماسی و تاریخی، حضور گسترده شهروندان شیراز در طول خیابان‌های اصلی، زنجیره‌ای ۲۰ کیلومتری را پدید آورد که نمادی از عشق به وطن و همبستگی ملی بود. این حرکت عظیم که از سوی برخی ناظران «حماسه همدلی» نامیده شده، نشان‌دهنده عزم راسخ مردم در حمایت از توان نظامی و امنیت کشور است.

حسین بای، از ناظران این رویداد، با توصیف فضای حماسی میدان، حضور مردم را در این زنجیره انسانی، نشانه‌ای از میدان‌داری و ایستادگی در برابر چالش‌ها دانست. وی تأکید کرد که این حرکت، بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین زنجیره انسانی است که در این منطقه برای حمایت از نیرو‌های مسلح و نمایش اقتدار ملی شکل گرفته است.

این تجمع پرشور، بار دیگر نشان داد که مردم شیراز در لحظات حساس، با همبستگی خود، پیامی قوی از اتحاد و ایستادگی به جهانیان ارسال می‌کنند.