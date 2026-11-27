شب شعری با موضوع ترنم حماسه، از ایمان تا ایثار با حضور شاعران بسیجی، مسئولان و علاقه‌مند به شعر در شهرستان سپیدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سپیدان گفت: مراسم شب شعر با عنوان ترنم حماسه، از ایمان تا ایثار با حضور شاعران بسیجی، مسئولان و علاقه‌مند به شعر در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر اردکان برگزار شد.

محمودی افزود: محفل عصری با شعر به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه، انجمن شعر و ادب کانون بسیج هنرمندان، اداره کتابخانه‌های عمومی سپیدان،پایگاه‌های فاطمیه مسجد ولی عصر و حضرت آسیه مسجد النبی شهر اردکان برگزار شد.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.