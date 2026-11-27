به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با تبریک روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش و رشادت دریادلان ارتش در تأمین امنیت تنگه هرمز، دریای عمان و مناطق مهم خلیج فارس قدردانی کرد و گفت: نبرد هرمز همچنان ادامه دارد و نیرو‌های دریایی ارتش در مأموریت حفاظت از تنگه هرمز، دریای عمان و مناطق مهم خلیج فارس حضور دارند.

وی افزود: امروز آمریکا به انفعال کشیده شده و نیرو‌های دریایی کشور در شرایط دشوار، مأموریت‌های مهمی را برای حفظ امنیت منطقه انجام می‌دهند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: مردم شاید تنها خبر‌هایی از برخی حوادث و حملات به کشتی‌ها و نفتکش‌ها بشنوند، اما از تلاش‌ها، تحمل سختی‌ها و شرایط حاکم بر مناطق عملیاتی جنوب کشور آگاهی کامل ندارند.

آیت الله محمد عبادی زاده با تأکید بر نقش امنیت در توسعه اقتصادی، افزود: اگر امنیت در منطقه‌ای برقرار نباشد، رشد و فعالیت اقتصادی نیز مختل می‌شود و تلاش نیرو‌های دریایی برای تأمین امنیت، زمینه فعالیت و پایداری اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، جنگ اخیر و دیگر درگیری‌ها، به شهدای ناو دنا اشاره کرد و گفت: شهدای ناو دنا از مظلوم‌ترین شهدای این جنگ هستند؛ چراکه در شرایطی هدف قرار گرفتند که خارج از محدوده نبرد بودند و برای جنگ در وضعیت آماده‌باش قرار نداشتند.

نماینده ولی فقیه در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته بسیج، گفت: بسیج از ابتکارات الهی امام خمینی (ره) بود که با تکیه بر مکتب عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت شکل گرفت و در مقاطع مختلف، از جنگ تحمیلی هشت‌ساله تا بحران‌ها، فتنه‌ها و حوادث داخلی، نقش مؤثری در دفاع از کشور ایفا کرد.

آیت الله محمد عبادی زاده با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر انتقال روحیه بسیجی به نسل‌های آینده، افزود: روحیه بسیجی باید به نسل‌های بعد و جوانانی که وارد میدان می‌شوند منتقل شود؛ چراکه بسیج الگویی از شجاعت، صفا، ازخودگذشتگی و فضیلت‌های بزرگ انسانی و الهی است.

وی گفت: بسیج نیازمند سازماندهی جدید و تشکیلاتی مدرن و متناسب با اقتضائات جامعه است و باید با شرایط امروز خود را تطبیق دهد، ارتقا پیدا کند و برای مأموریت‌های آینده آماده باشد.

خطیب جمعه بندرعباس افزود: با استفاده از ظرفیت عظیم بسیجیان در مأموریت‌های بزرگ، میتوانیم ساختار بسیج را تقویت و توانمندی‌های خود را ارتقا دهیم

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در ادامه با اشاره به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، کرامت زن را از موضوعات مهم مورد توجه جامعه دانست و نسبت به تلاش دشمن برای خدشه‌دار کردن عزت، قداست و جایگاه زنان هشدار داد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر ضرورت مقابله با جنگ نرم دشمن علیه زنان، گفت: دشمن با تخریب چهره زنان و دختران و تضعیف جایگاه مادری درصدد خدشه‌دار کردن کرامت زنان است و خانواده‌ها باید نسبت به این توطئه هوشیار باشند.

وی افزود: زن کالا نیست و ارزش زن به زیبایی‌های ظاهری ولباس محدود نمی‌شود، بلکه ارزش واقعی زنان به اخلاق، پاکدامنی، علم، دانش، شخصیت و ایفای درست نقش مادری و تربیت نسل است.

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نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه زنان باید از کرامت و ارزش‌های انسانی خود صیانت کنند، گفت: جامعه و خانواده‌ها وظیفه دارند از کرامت زنان دفاع کنند و اجازه ندهند معیار‌های سطحی و ظاهری، جای ارزش‌های حقیقی زنان را بگیرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده در بخش دیگری از خطبه‌ها با انتقاد از الگوی مصرف در کشور، اسراف در مصرف آب، نان و دیگر منابع را از مشکلات جدی جامعه دانست و خواستار اصلاح الگوی مصرف شد.