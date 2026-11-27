مسئول سازمان بسیج زنان سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، خانواده را محور تربیت نسل و شکل‌گیری جامعه دانست و گفت: الگوی سوم زن مسلمان بر حضور مؤثر بانوان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کنار حفظ هویت، عفاف و جایگاه خانوادگی استوار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، نجمه چگینی در برنامه زنده «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز با اشاره به جایگاه زن در منظومه فکری انقلاب اسلامی اظهار کرد: زن در این نگاه، عنصری منفعل و حاشیه‌ای نیست، بلکه نقش‌آفرین در تحولات اجتماعی است و می‌تواند هم‌زمان در جایگاه مادر، همسر و دختر خانواده و در عرصه‌های مختلف جامعه حضور مؤثر داشته باشد.

وی با اشاره به تفاوت الگوی اسلامی زن با نگاه‌های ابزاری و انزواگرایانه افزود: زن مسلمان با حفظ عفاف، حجاب و هویت انسانی خود می‌تواند در حوزه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی، رسانه‌ای و اجتماعی فعالیت کند و در متن جامعه نقش‌آفرین باشد.

چگینی با اشاره به حضور زنان در حوادث و بحران‌های اخیر گفت: زنان در این رخدادها توانمندی، مقاومت و نقش مؤثر خود را نشان داده‌اند و برخورداری جامعه از زنان مقاوم، ظرفیت پایداری آن را افزایش می‌دهد.

مسئول سازمان بسیج زنان سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، بسیج را مفهومی فراتر از عضویت تشکیلاتی دانست و بیان کرد: هر ایرانی که دغدغه کشور را دارد و برای حفظ و پیشرفت آن تلاش می‌کند، در مفهوم عمومی بسیجی قرار می‌گیرد؛ پایگاه‌های مقاومت نیز با تکیه بر همین ظرفیت مردمی، در محلات فعالیت می‌کنند.

وی با تشریح برنامه‌های پایگاه‌های مقاومت در محلات افزود: برنامه‌های متنوع تربیتی، فرهنگی و مهارتی برای گروه‌های مختلف سنی، از کودکان خردسال تا نوجوانان، جوانان و مادران، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی اجرا می‌شود.

چگینی طرح «نهال» و خانه‌های کودک و بازی را از برنامه‌های ویژه کودکان سه تا چهار سال عنوان کرد و گفت: طرح «ترنم بهشتی» برای مادران دارای فرزند زیر شش سال و طرح «مانا» برای مادران دارای فرزند شش تا ۱۸ سال در پایگاه‌های مقاومت پیش‌بینی شده است.

وی مهارت‌آموزی، فعالیت‌های خانواده‌محور، برنامه‌های جوانان، حمایت از نخبگان، روایتگری و مدیریت مصرف را از دیگر محورهای فعالیت بسیج برشمرد و افزود: در حوزه روایتگری، تجربه زنان در بحران‌ها، تاب‌آوری بانوان و معرفی زندگی زنان شهید و بانوان اثرگذار دنبال می‌شود تا نسل جدید با الگوهای زنانه آشنا شود.

مسئول سازمان بسیج زنان استان البرز، آموزش خودامدادی، دیگرامدادی و کمک‌های اولیه به دختران و زنان را از دیگر برنامه‌های پایگاه‌ها دانست و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه بسیج محله خود در این دوره‌ها شرکت کنند؛ همچنین برنامه‌های آموزشی و امدادی در تجمعات مردمی نیز برگزار شده است.

چگینی با اشاره به برنامه‌های تربیتی مادر و کودک در شرایط بحرانی اظهار کرد: بازی‌های خلاقانه و آرامش‌بخش، مدیریت اوقات کودکان در بحران و تقویت توانمندی مادران برای حفظ آرامش خانواده از جمله برنامه‌هایی است که در مرکز استان، شهرستان‌ها و محلات دنبال می‌شود.

وی در ادامه خانواده را زیربنای تمدن اسلامی دانست و افزود: در نگاه اسلامی، خانواده متشکل از زن، مرد و فرزندان، سلول بنیادین جامعه است و رشد و تعالی اعضای خانواده در کنار یکدیگر، زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای متعادل را فراهم می‌کند.

چگینی با تأکید بر ضرورت رشد هم‌زمان والدین و فرزندان گفت: پدر و مادر باید در کنار فرزندان از نظر دانش، آگاهی و مهارت رشد کنند و با تقویت روابط عاطفی و محبت متقابل، محیطی سالم برای تربیت فرزندان فراهم آورند.

وی مادر را یکی از ارکان محبت، مقاومت و تاب‌آوری خانواده برشمرد و بیان کرد: برخورداری فرزندان از الگوهای ارزشمند در خانواده و کاهش فاصله فکری و عاطفی میان نسل‌ها، در شکل‌گیری شخصیت و تربیت آنان نقش مؤثری دارد.

مسئول سازمان بسیج زنان سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، حضور خانوادگی در اجتماعات را نیز بخشی از تربیت اجتماعی فرزندان دانست و افزود: کودکان علاوه بر آموزش‌های رسمی، از محیط خانواده و تجربه حضور در جامعه می‌آموزند و این تجربه‌ها در رشد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری آنان مؤثر است.

چگینی در پایان بر ضرورت حفظ جایگاه متقابل پدر و مادر در خانواده تأکید کرد و گفت: احترام متقابل والدین به یکدیگر، الگویی عملی برای فرزندان است و به تقویت پیوندهای عاطفی، تربیت متعادل و شکل‌گیری نسلی مسئولیت‌پذیر کمک می‌کند.