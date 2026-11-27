مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به اهمیت تکمیل طرح‌های پساب و رینگ آب‌رسانی شهری، بر ضرورت رفع موانع اجرایی، پیگیری مستمر و تسریع در اجرای این طرح ها با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین پایدار آب شرب شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علمدار در نشست هیئت‌مدیره آبفای استان که به ریاست سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و عضو هیئت‌مدیره شرکت، و با حضور سایر اعضا برگزار شد، با تشریح روند اجرای طرح های مهم آب و فاضلاب استان، بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های پساب و رینگ آب‌رسانی شهری یزد تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در ارتقای پایداری شبکه آب‌رسانی شهر یزد اظهار کرد: پیشبرد این طرح ها مستلزم پیگیری مستمر، رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط است تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای تأمین مطمئن و پایدار آب شرب شهروندان در زمان مناسب فراهم شود.

علمدار همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه انعقاد و انتقال قرارداد پساب و پیشبرد طرح رینگ آب‌رسانی شهری، تلاش برای تکمیل این طرح ها را از اولویت‌های شرکت برشمرد و بر ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود برای شتاب‌بخشی به روند اجرا تأکید کرد.

در این نشست، روند اجرای طرح‌های تکمیل پساب و رینگ آب‌رسانی شهری یزد، میزان پیشرفت طرح ها و موانع موجود بررسی شد و اعضای هیئت‌مدیره درباره راهکار‌های تسریع در اجرای طرح‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین موضوعات داخلی، عملکرد شرکت و سایر مسائل اجرایی مطرح و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.