چهلمین یادواره سردار رشید اسلام شهید حاج یونس زنگی‌آبادی و شهدای گرانقدر شهر زنگی‌آباد، کهنوج و فرح‌آباد، شب گذشته در فضایی آکنده از عطر شهدا و نور معنویت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ چهلمین یادواره سردار رشید اسلام شهید حاج یونس زنگی‌آبادی و شهدای گرانقدر شهر زنگی‌آباد، کهنوج و فرح‌آباد، شب گذشته در فضایی آکنده از عطر شهدا و نور معنویت، با حضور باشکوه و گسترده‌ی مردم شهیدپرور زنگی‌آباد و مناطق اطراف، در مصلای حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد.

این مراسم که با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید، یادآور رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های قهرمانانی بود که برای امنیت و آرامش امروز ما جان خود را تقدیم کرده‌اند. حضور چشمگیر مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جوانان، جلوه‌ای ویژه به این محفل نورانی بخشید و بار دیگر عهد و پیمان همگانی با آرمان‌های شهدا را تجدید کرد.