امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت؛ برخی گروه‌ها در زمینه تامین بنزین مشکلاتی دارند که لازم است مسئولان چاره اندیشی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب گفت: اقتصاد ایران با تاب آوری همراه با ابتکار و تلاش جهادی می‌تواند از شرایط این محاصره عبور کند و دشمن را ناکام بگذارد.

** خطبه‌های نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام والمسلمین کیخا امام جمعه بندرلنگه گفت: بسیج ظرفیت بزرگ ملت ایران برای پیشرفت کشور است و پایان جنگ رمضان را ما تعیین می‌کنیم.

شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندر لنگه گفت: زندگی منهای بندگی یعنی ذلت و خواری امروز ما وظیفه داریم شعائر الهی را پاس بداریم.

** خطبه‌های نماز جمعه رودان

حجت‌الاسلام و المسلمین احمد فاضل‌پور امام جمعه موقت رودان، مقابله با فشار‌های دشمنان را نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده هماهنگ از ظرفیت‌های مختلف کشور دانست و گفت: شکستن محاصره دشمن تنها با تاب‌آوری امکان‌پذیر نیست و باید از ابزار‌های مختلف برای خنثی‌سازی فشار‌ها استفاده کرد.

** خطبه‌های نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حمید بارانی؛ امام جمعه موقت شهرستان بستک گفت: ترامپ درباره توافق با ایران گفته که ما یک وقفه موقت و کوتاه داشتیم و یاد گرفتیم که نمی‌شود به ایرانی‌ها اعتماد کرد، و این حرف کاملا بی خود و پوچ است، چون خودشان تفاهم‌نامه را نقض کردند و در تنگه هرمز دنبال راه انداختن مسیر جدید بودند.

** خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت بستک

شیخ نجیب عبدالواحدی؛ خطیب نماز جمعه اهل سنت بستک گفت: از مهم‌ترین دستاورد‌های ایمان به آخرت، این است که احساس پاسخگو بودن را در ما تقویت می‌کند، و احساس پاسخگو بودن انسان ساز است.

** خطبه‌های نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام والمسلمین ایوب جهانگیری امام جمعه موقت حاجی آباد با گرامیداشت ۷ آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های شبانه‌روزی مدافعان امنیت در مرز‌های آبی کشور تجلیل کرد و یاد و خاطره شهدای ناوچه پیکان را گرامی داشت.

** خطبه‌های نماز جمعه جاسک

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه جاسک با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور در تولید موشک، پهپاد و تجهیزات نقطه‌زن، گفت: دانشمندان جوان ایرانی با تکیه بر علم و خلاقیت، مسیر شهدا را با قدرت ادامه می‌دهند.

** خطبه‌های نماز جمعه بندرخمیر

حجت الاسلام والمسلمین سعید امینی پور امام جمعه موقت بندرخمیر گفت: با توجه به اینکه هفته آینده، روز مجلس و یادبود مبارزات برای برقراری عدالت است، وظیفه نمایندگان و نهاد‌های نظارتی، فراتر از بحث‌های سیاسی، نظارت بر چگونگی توزیع عادلانه ثروت و مقابله با فساد است.

** خطبه‌های نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان گفت: جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش جدایی‌ناپذیر ایران هستند و دشمنان و همسایگان غافل بدانند رؤیای جدا شدن حتی یک وجب از خاک این جزایر از ایران هرگز تعبیر نخواهد شد.

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**خطبه‌های نماز جمعه سیریک

حجت الاسلام و المسلمین محسن سالاری امام جمعه شهرستان سیریک با انتقاد از مشکلات توزیع بنزین و گازوئیل در شهرستان گفت: مبارزه با قاچاق سوخت نباید بهانه‌ای برای محروم کردن مردم از سوخت مورد نیازشان باشد و مسئولان باید پاسخگوی مشکلات مردم در این زمینه باشند.

** خطبه‌های نماز جمعه بشاگرد

حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد گفت: امروز جامعه ما نیاز به همدلی و اتحاد است.

** خطبه‌های نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجاتی‌زاده، امام جمعه جزیره هرمز، با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج، بر ضرورت «تحول و تولد جدید بسیج» و تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» تأکید کرد و دو آموزه قرآنی «رحما بینهم» و «اشدا علی الکفار» را ویژگی‌های بسیجیان دانست.

** خطبه‌های نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشت‌بندی با تأکید بر اهمیت جایگاه مادر در خانواده و جامعه، تکریم مادران، توجه به تربیت صحیح فرزندان، ساده‌زیستی و تقویت بنیان خانواده را از ضرورت‌های مهم جامعه امروز عنوان کرد.