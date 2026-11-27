به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هشتمین دوره مسابقات جهانی ۲۰۲۶ چوب کشی (مس رسلینگ) به میزبانی شهر کازان روسیه شنبه و یکشنبه برگزار می‌شود و رضا قیطاسی که چند دوره عنوان قوی‌ترین مرد ایران را در کارنامه دارد، به عنوان تنها نماینده ایران در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

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قیطاسی صبح پنج‌شنبه پنجم آذرماه، برای شرکت در این رویداد جهانی، تهران را به مقصد مسکو ترک کرد و سپس راهی کازان روسیه شد تا در رقابت با برترین ورزشکاران این رشته، نماینده کشورمان باشد.

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نماینده ایران پیش از این نیز در مسابقات جهانی نومدگیمز ۲۰۲۶ قرقیزستان، عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده بود. قیطاسی در دو وزن ۱۲۵+ کیلوگرم و وزن آزاد مسابقه خواهد داد.