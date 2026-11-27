به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،مسعود رضایی گفت: تسریع در انعقاد قرارداد‌های بانکی و تامین به‌موقع منابع مالی، نقش مهمی در جلوگیری از افزایش هزینه ساخت و شتاب‌بخشی به اجرای این طرح‌ها دارد.وی تصریح کرد: تاخیر در پرداخت تسهیلات و تامین اعتبار می‌تواند هزینه اجرای طرحها را افزایش دهد، بنابراین باید با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، از ایجاد وقفه در روند ساخت واحد‌های مسکونی جلوگیری کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان با اشاره به بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات طرح ۲۰ واحدی مسکن محرومان افزود: موانع موجود در مسیر تامین اعتبار این طرح با حضور مسوولان بانک عامل بررسی و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بنیاد مسکن و این بانک برای رفع مشکلات و تسهیل روند پرداخت منابع مالی تاکید شد.