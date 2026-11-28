محمدحسین ایزدی در مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان فدراسیون کونگ‌فو و هنر‌های رزمی موفق به کسب مقام نخست در رشته سلاح نانچیکو و مقام چهارم در بخش فرم یک شد.

درخشش رئیس هیأت کونگ فو و هنر‌های رزمی چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور ممای و اوسیما پیشکسوتان کونگ‌فو

درخشش رئیس هیأت کونگ فو و هنر‌های رزمی چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور ممای و اوسیما پیشکسوتان کونگ‌فو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان کونگ‌فو و هنر‌های رزمی به میزبانی شهر خان‌ببین در استان گلستان برگزار شد.

این رقابت‌ها در چهار رده سنی ۴۰ تا ۴۵، ۴۵ تا ۵۰، ۵۰ تا ۵۵ و ۵۵ تا ۶۰ سال و با حضور ۲۵۰ نفر از ورزشکاران، استادان، داوران و مسئولان این رشته از سراسر کشور برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، محمدحسین ایزدی به عنوان نماینده چهارمحال و بختیاری حضور یافت و با رقابت در بخش‌های مختلف، توانست عنوان نخست رشته سلاح نانچیکو و مقام چهارم بخش فرم یک را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به حضور استادان و پیشکسوتان باسابقه کونگ‌فو از استان‌های مختلف کشور، سطح این رقابت‌ها را قابل توجه دانست و کسب این عناوین را حاصل سال‌ها تجربه و فعالیت در عرصه ورزش‌های رزمی عنوان کرد.