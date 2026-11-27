اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس به مناسبت هفته بسیج، با برپایی میز خدمت در محل برگزاری نماز جمعه شیراز، فرصتی را برای پاسخگویی مستقیم مدیران به مطالبات و دغدغه‌های مردم فراهم کرد.

پاسخگویی مستقیم مسئولان تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فارس به مطالبات مردم در نماز جمعه شیراز

پاسخگویی مستقیم مسئولان تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فارس به مطالبات مردم در نماز جمعه شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این برنامه که امروز ۶ آذر برگزار شد، مدیرکل و معاونان این مجموعه به همراه رؤسای اداره‌کل و مسئولان اداره شهرستان شیراز، با حضور در میان نمازگزاران، به بررسی درخواست‌ها و مسائل مردمی در حوزه‌های مربوط به مأموریت‌های این دستگاه پرداختند.

سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، با گرامیداشت هفته بسیج، بر اهمیت ارتباط بی‌واسطه میان مسئولان و شهروندان تأکید کرد.

وی گفت: برگزاری این میز خدمت، فرصتی ارزشمند برای تقویت اعتماد عمومی، تسهیل دسترسی مردم به مدیران و تسریع در رسیدگی به مسائل و مطالبات آنان فراهم کرده است.

بیاری با اشاره به گسترده بودن حوزه‌های فعالیت این اداره‌کل، افزود : پاسخگویی به طیف متنوعی از درخواست‌ها از جمله مسائل مربوط به اشتغال، روابط کار، حل اختلافات کارگری، تعاونی‌ها، کالابرگ الکترونیکی، یارانه‌ها و سایر خدمات رفاهی، در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد با هدف افزایش شفافیت، رفع ابهامات و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه هدف انجام می‌شود تا از طریق حضور میدانی، مسیر ارائه خدمات شایسته‌تر هموار شود.