تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در آخرین دیدار مرحله گروهی قهرمانی آسیا - قزاقستان، فردا به مصاف ژاپن، قهرمان دوره گذشته، می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی هندبال بانوان ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، فردا شنبه (۷ آذر) از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف ژاپن، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد رفت.

ملی‌پوشان ایران در حالی آماده این دیدار می‌شوند که در سه مسابقه قبلی خود، دو پیروزی مقابل هنگ‌کنگ و تایلند و یک شکست برابر چین را تجربه کرده‌اند و پیش از این، صعود خود به مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌ها را قطعی کرده‌اند.

در سوی مقابل، ژاپن به‌عنوان یکی از قدرت‌های سنتی هندبال آسیا و دومین تیم پرافتخار این قاره، یکی از جدی‌ترین مدعیان صدرنشینی گروه A به شمار می‌رود.

سامورایی‌ها که همواره جایگاهی در جمع سه تیم برتر آسیا داشته‌اند، چندی پیش نیز با کسب عنوان نایب‌قهرمانی بازی‌های آسیایی ناگویا، قدرت خود را به نمایش گذاشتند.

در آخرین روز مرحله گروهی این مسابقات، سه دیدار دیگر نیز برگزار خواهد شد که برنامه کامل آن به شرح زیر است:

تایلند - چین / ساعت ۰۹:۳۰

ازبکستان - هند / ساعت ۱۱:۳۰

ایران - ژاپن / ساعت ۱۳:۳۰

کره جنوبی - قزاقستان / ساعت ۱۵:۳۰

چهار تیم برتر بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.