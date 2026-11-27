مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان یزد از استقرار تانکر‌های آبرسانی و نظارت بر سلامت آب توزیعی در اجتماع ملی «جان‌فدا» در میدان امام حسین (ع) شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان گفت: همزمان با برگزاری اجتماع «جان‌فدا» در میدان امام حسین (ع) شهر یزد، تانکر‌های آبرسانی با همکاری واحد نقلیه سنگین شرکت آبفا در محل مستقر شدند تا خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان در زمینه تأمین آب انجام شود.

وی افزود: کارشناسان مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان نیز با حضور در محل، از آب تانکر‌های مستقر نمونه‌برداری کرده و آزمون‌های لازم را با هدف اطمینان از بهداشتی بودن آب مصرفی انجام دادند.

دهقان با اشاره به ضرورت نظارت بر کیفیت آب در محل مصرف اظهار کرد: اگرچه کیفیت آب تانکر‌های آبرسان از مبدأ برداشت به‌صورت مستمر تحت پایش و نظارت قرار دارد، اما به‌منظور پیشگیری از هرگونه آلودگی احتمالی در مسیر انتقال یا محل مصرف، بررسی‌های کیفی در محل استقرار تانکر‌ها نیز انجام می‌شود.