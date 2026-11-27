مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری البرز از پیگیری برنامه‌های تسهیل ازدواج جوانان، پرداخت تسهیلات فرزندآوری، واگذاری زمین و حمایت از مادران و خانواده‌ها خبر داد و گفت: رفع موانع اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار استان قرار دارد.

تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده، محور برنامه‌های جمعیتی البرز

تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده، محور برنامه‌های جمعیتی البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، معصومه آقایی در گفتگو با بخش خبری صدا و سیمای استان با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری استان البرز در بخش مشارکت‌های مردمی سومین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت، این موفقیت را نشان‌دهنده همراهی مردم و ظرفیت اجتماعی استان در حوزه جوانی جمعیت دانست.

وی با تأکید بر اهمیت سیاست‌های جمعیتی در آینده کشور اظهار کرد: جوانی جمعیت با اقتدار و پیشرفت کشور ارتباط مستقیم دارد و تحقق این سیاست نیازمند برنامه‌ریزی، مشارکت عمومی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری البرز با اشاره به روند سالمندی جمعیت افزود: فرصت بهره‌گیری از پنجره جمعیتی محدود است و در صورت ازدست‌رفتن این فرصت، تأمین جمعیت جایگزین برای نسل‌های سالمند در آینده با دشواری همراه خواهد شد؛ از این رو، برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت جمعیتی کشور ضرورتی جدی است.

آقایی، اجرا نشدن کامل برخی بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از چالش‌های این حوزه برشمرد و گفت: فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرایی، ضعف نظارت بر اجرای قانون و اختصاص منابع به سایر اولویت‌ها از جمله عواملی است که اجرای برخی مفاد این قانون را با مشکل مواجه کرده است.

وی تأخیر در پرداخت تسهیلات فرزندآوری را از دغدغه‌های خانواده‌ها عنوان کرد و افزود: این تسهیلات با وجود محدود بودن مبلغ، می‌تواند بخشی از نیازهای خانواده را تأمین کند؛ بنابراین متقاضیان نباید برای دریافت آن با انتظار طولانی و پیگیری‌های مکرر مواجه شوند.

آقایی کمبود منابع بانکی و برخی برخوردهای سلیقه‌ای مدیران بانکی را از عوامل تأخیر در پرداخت تسهیلات دانست و گفت: قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان این مشکلات را به‌صورت مستمر و روزانه رصد می‌کند تا موانع پرداخت تسهیلات برطرف و از ظرفیت‌های استانی برای حمایت از متقاضیان استفاده شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری البرز، پیگیری تسهیلات فرزندآوری، واگذاری زمین، حمایت از مادران باردار و مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال و برنامه‌ریزی برای تسهیل ازدواج جوانان را از مهم‌ترین محورهای اقدامات استان در حوزه جوانی جمعیت برشمرد.

وی تأکید کرد: مجموعه استان با سیاست‌گذاری و پیگیری مستمر، به دنبال استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از خانواده‌ها و فراهم کردن زمینه مناسب ازدواج جوانان و فرزندآوری است.