فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش گفت:هفتم آذرماه؛ یادآور حماسه آفرینی ،ایثار و جانفشانی دریادلان غیور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است ؛مردانی که با ایمان،شجاعت و فداکاری حماسه ای ماندگار در تاریخ پرافتخار دفاع از مرزهای آبی میهن اسلامی رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛امیر سرتیپ دوم بختیار کرمی نیا به مناسبت هفتم آذرماه سالروز گرامیداشت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفتم آذرماه، یادآور حماسه‌آفرینی، ایثار و جانفشانی دریادلان غیور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است؛ مردانی که با ایمان، شجاعت و فداکاری، حماسه‌ای ماندگار در تاریخ پرافتخار دفاع از مرزهای آبی میهن اسلامی رقم زدند.

در این روز پرافتخار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ناوچه پیکان و تمامی شهدای دریادل ارتش، یاد و نام شهدای مظلوم ناوشکن قهرمان دنا را نیز گرامی می‌داریم؛ قهرمانانی که با نثار جان خویش، نام خود را در دفتر پرافتخار ایثار و فداکاری ایران اسلامی جاودانه ساختند.

بی‌تردید، راه پرافتخار این شهیدان در پاسداری از عزت، امنیت و استقلال میهن اسلامی، همواره چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.

ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرماندهان و کارکنان غیور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قدردانی نموده و برای این عزیزان، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت داریم.