

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید رضا خورشیدی گفت: با متوقف شدن وزش باد از عصر امروز تا پایان وقت روز یکشنبه کیفیت هوا کاهش می یابد.

وی افزود: از عصر یکشنبه با وزش باد و همچنین بارش پراکنده کیفیت هوا بهبود پیدا خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: آسمان تهران روز شنبه صاف تا قسمتی ابری، همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد ملایم، با کمترین و بیشترین دمای ۱۰ و ۲۰ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

شاخص کنونی کیفیت هوای تهران ۷۶ و شاخص ۲۴ ساعت گذشته ۸۵ است که هوای قابل قبول را نشان می‌دهد.