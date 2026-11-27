مراسم تکریم مادران و همسران شهدای شهرستان گلپایگان با حضور خانواده شهید آرمان علی‌وردی و جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی در حسینیه ناصربن علی (ع) این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با مشارکت بسیج جامعه زنان و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برگزار شد، پدر شهید آرمان علی‌وردی با اشاره به آرزوی دیرینه فرزندش برای شهادت گفت: شهید آرمان علی‌وردی با عشق و ارادت به آرمان‌های انقلاب، همواره آماده فداکاری در این مسیر بود.

وی افزود: رفع مشکلات مردم، رسیدگی به دغدغه‌های آنان و گره‌گشایی از مسائل جامعه از مهم‌ترین اولویت‌های این شهید بود.

طلبه شهید آرمان علی‌وردی چهارم آبان سال ۱۴۰۱ در جریان حوادث شهرک اکباتان تهران، بر اثر حمله مهاجمان مجروح شد و به شهادت رسید.

در پایان این مراسم، از مادران و همسران شهدای شهرستان گلپایگان تجلیل شد.

شهرستان گلپایگان تاکنون ۳۷۹ شهید در راه انقلاب و نظام اسلامی تقدیم کرده است.