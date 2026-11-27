وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم برای حمایت از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری، نیمی از هزینه آن را در صورت تأمین ۵۰ درصد دیگر از سوی دانشگاه تقبل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مجمع نمایندگان مازندران از برنامه تبدیل یکی از ویلا‌های دانشگاه مازندران به مرکز رشد و فناوری خبر داد.

وی با اشاره به محدودیت منابع اعتباری دانشگاه‌ها گفت: کمک به دانشگاه‌ها از طریق پیگیری اعتبارات در کمیسیون تلفیق و استفاده از ظرفیت اعتبارات در اختیار نمایندگان، از جمله اقداماتی است که باید دنبال شود.

وزیر علوم همچنین بر ضرورت ایجاد توازن میان رشته‌های دانشگاهی و نیاز‌های جامعه، بازنگری در شیوه جذب دانشجو و تقویت جایگاه مازندران در تأمین نیاز‌های علمی کشور متناسب با ظرفیت‌های این استان تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت گسترش همکاری دانشگاه‌ها با بخش صنعت و دستگاه‌های اجرایی افزود: در نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی، صنعت و معدن، استادان دانشگاه و کارفرمایان، ۱۲ تفاهم‌نامه میان دانشگاه مازندران، صنایع استان و دستگاه‌های اجرایی منعقد شد.

وزیر علوم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانشگاهی را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد و گفت: طرح‌هایی که بخش عمده‌ای از مراحل اجرای آنها انجام شده و تنها بخش محدودی باقی مانده است، در فهرست اقدامات قرار گرفته‌اند تا هرچه زودتر تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

وی با تأکید بر ضرورت روزآمدسازی دانش استادان و دانشجویان، فرصت‌های مطالعاتی را یکی از نیاز‌های مهم کشور دانست و اعلام کرد: هر دانشگاهی که ۵۰ درصد هزینه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری را تأمین کند، وزارت علوم ۵۰ درصد باقی‌مانده را تقبل خواهد کرد.