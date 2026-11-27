امام جمعه حبیب‌آباد: روحیه بسیجی، تبلور خدمت‌رسانی و حضور در صحنه است.

روحیه بسیجی، تبلور خدمت‌رسانی و حضور در صحنه

روحیه بسیجی، تبلور خدمت‌رسانی و حضور در صحنه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه حبیب‌آباد در شهرستان برخوار گفت: روحیه ایستادگی، خدمت‌رسانی به مردم، میدان‌داری و حضور در صحنه، از جلوه‌های مهم فرهنگ و روحیه بسیجی در جامعه است.

حجت‌الاسلام سیدمحمد مؤمنی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ویژگی‌های بسیجیان اظهار کرد: ولایت‌مداری، اخلاص، کار برای خدا و خدمت به خلق از مهم‌ترین ویژگی‌های یک بسیجی است.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج این روحیه در میان مسئولان افزود: باید فرهنگ بسیجی در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود تا روند انجام امور و خدمت‌رسانی به مردم در اداره‌ها و بخش‌های مختلف کشور با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

امام جمعه حبیب‌آباد همچنین آمادگی نیرو‌های نظامی و مسئولان کشور در برابر توطئه‌های دشمن، از جمله تهدید‌های اقتصادی، نظامی و تحرکات داخلی را نشانه هوشیاری و حرکت رو به جلوی کشور دانست و گفت: به لطف خدا، دشمن در عرصه‌های مختلف با شکست مواجه خواهد شد.

حجت‌الاسلام مؤمنی در ادامه، پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج را راهگشای بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی کشور دانست و بر ضرورت توجه جدی مردم و مسئولان به رهنمود‌های این پیام تأکید کرد.