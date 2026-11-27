به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در رزمایش متمرکز مشترک جهادی مبتنی بر فرآیند محلات اسلامی، گفت: رزمایش‌های متعددی برگزار شده است که ۴۵۰ هزار بسیجی جان فدا در آن در سطح استان تهران ساماندهی و شناسایی شدند.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ افزود: در دیگر مناطق استان خدمت بسیجیان را خواهیم داشت که خدمت رسانی بی منت به مردم و محرومین در سراسر کشور و کمک به جامعه در سازندگی است.

سردار حسن زاده با اشاره به اینکه میز‌های خدمت تا پایان سال در محلات فعال خواهند بود، خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی با هدف ترمیم، بازسازی، همچنین نوسازی و ساخت مدارس و فعالیت‌ها دیگر جهادی را در تهران خواهند داشت و همچینین طرح مواسات و همدلی با کمک اقشار مختلف جامعه برای افراد کم برخوردار در مناطق مختلف خواهیم داشت.

وی افزود: هم عهد می‌شویم از دل همین میدان و رزمایش پیرو سخنان رهبرمان که با روش‌های نوین، این خدمت رسانی‌ها را با جدیت از پیش خواهیم داشت.