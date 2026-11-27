مانور سراسری زلزله با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» هشتم آذر در مدارس استان البرز برگزار می‌شود؛ برنامه‌ای با مشارکت دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان که با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و محلات در برابر حوادث طبیعی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز البرز ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از اجرای مانور سراسری زلزله در مدارس استان خبر داد و گفت: پیش از برگزاری این مانور، آموزش‌های لازم با همکاری دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و نهادهای مرتبط به دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

مهدی فلاح‌نژاد در گفت‌وگوی زنده با بخش خبری ۲۰ صدا و سیمای البرز با اشاره به مشارکت اداره‌کل مدیریت بحران، آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، بهزیستی و دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز افزود: دانش‌آموزان پس از فراگیری آموزش‌های ایمنی، آموخته‌های خود را در محیط مدرسه به‌صورت عملی اجرا می‌کنند.

وی آشنایی با نقاط امن، نحوه پناه‌گیری، تخلیه اضطراری، تعیین محل تجمع ایمن و آماده‌سازی کیف امداد را از مهم‌ترین محورهای آموزشی این مانور برشمرد و گفت: آموزش‌های ارائه‌شده در مدارس، با انتقال دانش‌آموزان به خانواده‌ها، به افزایش آمادگی عمومی در برابر حوادث طبیعی کمک می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تأکید بر نقش مدارس در ارتقای ایمنی محلات اظهار کرد: در قالب این برنامه، مدیران مدارس به همراه دانش‌آموزان آموزش‌دیده، شورای ایمنی محله را تشکیل می‌دهند تا مدارس در زمان وقوع حوادث احتمالی بتوانند به‌عنوان یکی از محورهای مدیریت بحران محله ایفای نقش کنند.

فلاح‌نژاد همچنین از پخش زنده و همزمان مانور از شبکه استانی البرز خبر داد و افزود: هشتم آذر دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، اقدامات پناه‌گیری و دستورالعمل‌های ایمنی را اجرا می‌کنند و خانواده‌ها نیز می‌توانند با تماشای پخش زنده این برنامه از شبکه البرز، همزمان در منازل یا محل کار در اجرای آموزش‌ها مشارکت داشته باشند.

وی هدف از اجرای این مانور را افزایش آمادگی، تقویت فرهنگ ایمنی و ارتقای توان مقابله با حوادث طبیعی عنوان کرد و بر ضرورت استمرار آموزش‌های پیشگیرانه در مدارس و انتقال آن به خانواده‌ها و جامعه تأکید کرد.