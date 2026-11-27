همزمان با هفته بسیج، میز خدمت پزشکی و مشاوره کسب‌وکار در جزیره هرمز با ارائه خدمات بهداشتی و راهنمایی شغلی به شهروندان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، به مناسبت هفته بسیج، میز خدمت پزشکی و مشاوره کسب‌وکار در جزیره هرمز با هدف ارائه خدمات سلامت‌محور و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های اقتصادی و شغلی شهروندان برگزار شد.

در بخش پزشکی این میز خدمت، خدماتی مانند پایش فشارخون و قندخون، تست HIV و مشاوره‌های بهداشتی به مراجعان ارائه شد.

در بخش مشاوره کسب‌وکار نیز کارشناسان با حضور میدانی، به سؤال‌ها و مشکلات شهروندان در حوزه اشتغال، راه‌اندازی کسب‌وکار و مسائل مرتبط پاسخ دادند.

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همچنین مسئولان حاضر با مردم به گفت‌و‌گو نشستند و پیشنهادها، انتقاد‌ها و دغدغه‌های آنان را از نزدیک شنیدند.

برگزارکنندگان تأکید کردند که مسائل مطرح‌شده با جدیت پیگیری می‌شود.