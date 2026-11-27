امام جمعه سیمرغ با انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، مسکن و اجاره‌بها گفت: همه مشکلات اقتصادی را نمی‌توان به تحریم و جنگ نسبت داد.

گرانی و تورم را نباید صرفاً به تحریم و جنگ نسبت داد

گرانی و تورم را نباید صرفاً به تحریم و جنگ نسبت داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام خانلری امام جمعه سیمرغ در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با انتقاد از وضعیت گرانی و تورم گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت و ایرادهای ساختاری در نظام اجرایی و بروکراسی اداری است و نباید همه مشکلات را صرفاً به تحریم و جنگ نسبت داد.

وی با اشاره به دشوار شدن شرایط ازدواج جوانان افزود: افزایش هزینه‌های مسکن، خودرو، تهیه جهیزیه و برگزاری مراسم عروسی، تشکیل زندگی مشترک را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی جوانان با وجود برخورداری از امکانات اولیه، به دلیل نگرانی از هزینه‌های آینده از ازدواج صرف‌نظر می‌کنند.

امام جمعه سیمرغ با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: روغن، گوشت، لبنیات و دیگر اقلام مصرفی به اندازه‌ای گران شده‌اند که تهیه آن‌ها برای اقشار عادی جامعه دشوار است. همچنین افزایش قیمت خودرو و مسکن و رشد اجاره‌بها فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است.

خانلری با اشاره به مشکلات موجود در چرخه توزیع کالا و بروکراسی اداری افزود: کالاها پس از ورود به گمرک تا رسیدن به دست مصرف‌کننده با مراحل و فرایندهای متعدد روبه‌رو می‌شوند. به گفته وی، با وجود تولید داخلی آهن، سیمان و مصالح ساختمانی، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نیازمند بررسی جدی است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی بر دوش اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران است، گفت: وقتی بخش عمده حقوق یک کارمند صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود، امکان تأمین دیگر نیازهای زندگی از او گرفته می‌شود.

امام جمعه سیمرغ در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: ابزار قانون‌گذاری و نظارت در اختیار مجلس است و نمایندگان باید در برابر گرانی‌ها موضع صریح داشته باشند و عملکرد خود را در دفاع از معیشت مردم به‌صورت شفاف از صحن علنی مجلس ارائه کنند.

خانلری در پایان ابراز امیدواری کرد تلاش مسئولان در مسیر خدمت صادقانه به مردم و کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه قرار گیرد.