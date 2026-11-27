هم زمان با هفته بسیج و سالروز تأسیس بسیج مستضعفین، اجتماع جان‌فدایان شهرستان حاجی‌آباد با حضور جمعی از مردم و بسیجیان از اقشار مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حاجی آباد گفت: مردم و بسیجیان حاجی‌آباد با حضور در این مراسم، آمادگی خود را برای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی اعلام کردند.

سرهنگ پاسدار سجاد دهقانی افزود: شرکت‌کنندگان با این حضور، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب و تبعیت از رهبر معظم انقلاب تأکید کردند و اعلام داشتند تا پای جان در مسیر دفاع از نظام و انقلاب خواهند ایستاد.

امام جمعه موقت حاجی آباد نیز در این مراسم با اشاره به شاخصه‌های تفکر بسیجی گفت: اخلاص، بصیرت و خدمت بی‌منت، سه شاخصه اصلی تفکر بسیجی است.

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حجت‌الاسلام ایوب جهانگیری با بیان اینکه بسیجی واقعی منافع ملی و مصالح عمومی جامعه را بر منافع شخصی، حزبی و جناحی مقدم می‌داند افزود: بسیجی زندگی خود را وقف خدمت به مردم می‌کند و در مسیر خدمت‌رسانی، منافع ملی و مصالح عمومی را در اولویت قرار می‌دهد.

در پایان این مراسم از بسیجیان فعال در عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف قدردانی شد.