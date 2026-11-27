به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت توان موشکی و پهپادی کشور گفت: شهید حاج حسن تهرانی‌مقدم نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران داشت.

سردار علی بلالی در همایش اقتدار بسیج و تجمع شبانه مردم و بسیجیان گلپایگان در میدان امام خامنه‌ای، با اشاره به نقش جوانان مؤمن و انقلابی در دوران دفاع مقدس افزود: هشت سال دفاع مقدس، جلوه‌ای از شکل‌گیری قدرت دفاعی کشور با تکیه بر ایمان، دانش و توان جوانان ایرانی بود و بنده نیز ۲۷ سال افتخار شاگردی شهید تهرانی‌مقدم را داشتم.

وی با اشاره به روند پیشرفت توان موشکی کشور اظهار کرد: موشک اسکاد ساخت شوروی سابق حدود ۳۰۰ کیلومتر برد داشت، اما متخصصان ایرانی با تکیه بر دانش بومی توانستند برد موشک‌ها را به حدود دو هزار کیلومتر افزایش دهند.

مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: علاوه بر افزایش برد، دقت موشک‌ها نیز در سال‌های گذشته ارتقا یافته و این دستاورد‌ها حاصل تلاش و دانش متخصصان داخلی است.

سردار بلالی همچنین با اشاره به پیشرفت توان پهپادی کشور گفت: پهپاد‌های مورد استفاده در دوران دفاع مقدس حدود پنج کیلومتر برد داشتند، اما امروز برد این پرنده‌ها به حدود سه هزار کیلومتر و مدت پرواز آنها به حدود ۳۰ ساعت رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا افزود: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب بر این موضوع تأکید داشتند، نباید اجازه دهیم گذر زمان موجب فراموشی ایثار و مجاهدت شهدا شود؛ چراکه هرچه درباره فداکاری‌های آنان گفته شود، باز هم حق مطلب ادا نخواهد شد.

مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش مردم در پیروزی دفاع مقدس تصریح کرد: اگر حضور و پشتیبانی مردم نبود، ارتش و سپاه به‌تنهایی نمی‌توانستند جنگ را به پیروزی برسانند و ملت ایران با ایمان، ایثار و حضور در صحنه، نقشی تعیین‌کننده در دفاع از کشور داشتند.

وی وحدت و انسجام ملی را از ضرورت‌های اساسی کشور دانست و بر لزوم تقویت همدلی و اتحاد میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.

در پایان این همایش، از خانواده شهید مجتبی بخشنده، نخستین شهید موشکی جمهوری اسلامی ایران که آبان سال ۱۳۶۵ در مسیر دفاع از کشور به شهادت رسید، تجلیل شد.