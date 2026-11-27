رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت:دشمن اگر امروز می گوید که نیروی دریایی ایران توان جنگیدن ندارد پس چرا جلو نمی آید و نیروهایش فرسنگ ها با ما فاصله دارد؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در حرم مطهر رضوی افزود: برای استفاده از مزایای دریا و اجرایی شدن سیاست‌های توسعه دریامحور نیاز به اقتدار دریایی داریم اگر اقتدار دریایی نداشته باشیم دشمنان نمی‌گذارند از مزایای دریایی استفاده کنیم.

وی با بیان این که چرا دریا برای ما دارای اهمیت است؟ افزود: دریا منبع ثروت و قدرت است و کشوری که دریا دارد اگر بتواند از مزایای آن بهره ببرد ثروتمند و قدرتمند است؛ لذا ما نیز باید بتوانیم از مزایای خدادادی دریا استفاده کنیم.

او ادامه داد: دریا بزرگترین منبع غذایی، انرژی و گردشگری کشور است و ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا صورت میگیرد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه چگونه باید از دریا محافظت کرد؟ گفت: در این راستا رهبر معظم انقلاب سیاست‌های توسعه دریامحور را ابلاغ کردند و باید در دستور کار کشور قرار بگیرد تا از مزایای دریا بهره ببریم.

دریادار سیاری افزود: به وجود آورنده اقتدار دریایی در جهان نیروی دریایی است. نیروی دریایی همیشه قهرمان ما، همان طور که در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس خوش درخشید در جنگ‌های اخیر نیز خوش درخشید و امروز همه شما وظیفه دارید در حفظ این اقتدار دریایی تلاش کنید.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان این که ما در جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز خسته نمی‌شویم چرا که خستگی در ملت ایران نبوده و نیست و نخواهد بود عنوان کرد: تنگه هرمز به عنوان یک مولفه برانداز در مقابله با استکبار جهانی در اختیار ما بوده و هست و ما از آن حراست می‌کنیم و آن را بسته نگه می‌داریم تا کمر دشمن را بشکنیم.

دریادار سیاری افزود: نیروی دریایی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شکست دشمن محکم و استوار و با تمام اقتدار ایستاده است و از کشور دفاع می‌کند و اجازه ورود دشمن به منطقه را نمی‌دهد.

وی عنوان کرد:به گفته رهبر شهیدمان اکنون دشمن با ما در حال جنگ ترکیبی است. جنگ ترکیبی یعنی همه مولفه‌های قدرت ما درگیر جنگ است و ما در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، نظامی و اجتماعی با دشمن در حال جنگ هستیم و به خود می‌بالیم که در همه این عرصه‌ها موفق خواهیم بود. امروز ما قطعا با این وضعیت مبارزه می‌کنیم و کمر دشمن را می‌شکنیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: رمز پیروزی ما از اول انقلاب تا کنون وحدت کلمه بوده و امروز هم رمز پیروزی ما اتحاد، انسجام، هماهنگی، همدلی و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح است.

وی با بیان این که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه خود طی روز گذشته فرمودند به امید این که هر ایرانی یک بسیجی باشد افزود: بسیجی یعنی کسی که دارای تفکر بسیجی باشد. بسیج، یادگار امام راحل است که اعتقاد داشت کشوری که ۳۶ میلیون جمعیت دارد باید ۲۰ میلیون بسیجی داشته باشد. بسیج در ارزش‌های دینی ما یک کلمه مقدس است.

دریادار سیاری در خصوص ویژگی‌های بسیج از منظر امام شهید اظهار کرد: بسیج باید مکتبی، ولایتمدار، ایثارگر، شهادت طلب، شجاع و مردمی و دارای اخلاص و تواضع و حسن خلق باشد و بی ادعا خدمت کند.

وی در خصوص علت نامگذاری هفتم آذر ماه در تقویم ایران به نام روز نیروی دریایی گفت: نیروی دریایی در جنگ دفاع مقدس در عملیات مروارید که در هفتم آذرماه سال ۱۳۵۹ در خلیج فارس اتفاق افتاد توانست به پیروزی برسد که این واقعه در تاریخ ماندگار شد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: عملیات مروارید دارای پنج نتیجه مهم بود که انهدام نیروی دریایی عراق توسط نیروی دریایی ایران، قطع خطوط مواصلاتی عراق و وارد کردن بزرگترین شکست اقتصادی به دشمن، محاصره دریایی سه بندر مهم عراق توسط نیروی دریایی ایران و فلج شدن صادرات دشمن، پی بردن کشور‌های منطقه به توانمندی نیروی دریایی ایران و نیز اثبات توانمندی نیروی دریایی کشور به تمام جهان از جمله نتایج این عملیات بزرگ به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: نیروی دریایی این عملیات بزرگ را با پشتیبانی نیروی هوایی، پدافند هوایی، سپاه، ارتش و ملت شریف ایران رقم زد.

دریادار سیاری عنوان کرد: دنیا از جمله کشور‌های اروپایی، روسیه، شوروی و فرانسه بعد از این عملیات مروارید برای تجهیز عراق پای کار آمدند و ۲ میلیارد دلار برای تهیه تجهیزات دریایی به عراق دادند که ما جلوی ورود تجهیزات به عراق از طریق تنگه هرمز را گرفتیم و دشمن نیز به سراغ تجهیز عراق از طریق هواپیما و موشک رفت تا آن ضربه اقتصادی که ایران به عراق وارد کرد را به ایران وارد کنند.

وی افزود: دشمن تلاش کرد صادرات نفتی ایران را قطع کند تا از این طریق آسیب اقتصادی به ایران وارد کند، اما در طول جنگ هشت ساله دفاع مقدس که بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ روز به طول انجامید و هزار و ۶۰۰ فروند موشک به سمت ایران پرتاپ شد که سبب آسیب ۲۰۰ کشتی ایرانی شد که فقط ۲۰ کشتی آسیب جدی دید، اما با این حال ۳۰۰ میلیون تن کالا وارد و صادر شد و صادرات نفتی هم کم شد، اما قطع نشد که دشمن در این عرصه هم به پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پدافند هوایی و ملت شریف ایران شکست خورد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان این که نیروی دریایی ایران در عالم نمونه است گفت: رهبر شهیدمان نیز فرموده بودند خوب است که برای مردم بگویید یکی از نتایج عملیات نیروی دریایی این است که اقتصاد کشور ثابت مانده است.