به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان، افزایش جمعیت را یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتدار ملی و پیشرفت کشور دانست و بر ضرورت توجه مردم و مسئولان، به‌ویژه جوانان، به موضوع جوانی جمعیت تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ... در خطبه‌های نماز جمعه در مصلای بقیةالله‌الاعظم کاشان، با اشاره به پیام مهم رهبر معظم انقلاب درباره جوانی جمعیت گفت: این پیام منشوری برای تبیین وظایف عمومی مردم و مسئولان در حوزه جمعیت است و همه اقشار جامعه، به‌ویژه جوانان، باید با نگاهی عمیق و مسئولانه به مفاد آن توجه کنند.

وی با تأکید بر اینکه جمعیت یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتدار ملی است، افزود: افزایش جمعیت آینده کشور با رعایت ابعاد کمی و کیفی مطلوب، از عوامل مهم پیشرفت و دستیابی به ایرانی قوی‌تر است.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به اقدامات آمریکا تصریح کرد: در صورت ادامه محاصره اقتصادی ایران از سوی آمریکا، منافع اقتصادی این کشور در مناطق مختلف جهان می‌تواند در زمره اهداف پاسخ جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به احتمال ورود آمریکا به جنگ زمینی گفت: در صورت چنین اقدامی، جریان «جان‌فدا» در برابر آمریکا خواهد ایستاد و محدودیت جغرافیایی مانعی برای دفاع از منافع کشور نخواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای، شهیدان محسن فخری‌زاده و مجید شهریاری، روز نوآوری و فناوری ایران و سالروز آغاز عملیات طریق‌القدس و آزادسازی بستان، یاد و خاطره شهدا و حماسه‌آفرینان دفاع مقدس را گرامی داشت.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و سالروز ولادت امام خمینی (ره)، شخصیت والای حضرت زهرا (س) را الگویی ماندگار برای زنان و مردان جامعه اسلامی دانست و گفت: سیره و سبک زندگی ایشان می‌تواند چراغ راه ملت ایران در مسیر مقاومت، ایستادگی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی باشد.