به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در پی در گذشت تلخ دو دانش آموز پسر سیرجانی و افزایش نگرانی بیماری‌های تنفسی در مدارس سیرجان فردا شنبه هفتم آذرماه مدارس شهرستان سیرجان غیر حضوری شد.

به گفته آقای مجید اسفند یار پور مدیرآموزش و پرورش سیرجان دربرخی مدارس تعدادی از دانش آموزان دچار سرما خوردگی شدید یا آنفلوآنزای حاد شده که در منزل بستری و از آمدن به مدرسه منع شده اند.

برهمین اساس فردابرای تعطیلی چند روزه یا حتی بازگشایی مدارس تصمیم گیری خواهد شد.