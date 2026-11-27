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شیوع بیماری آنفلوانزا جان دو دانش آموزسیرجانی را گرفت،مدارس سیرجان استان کرمان فردا شنبه غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در پی در گذشت تلخ دو دانش آموز پسر سیرجانی و افزایش نگرانی بیماریهای تنفسی در مدارس سیرجان فردا شنبه هفتم آذرماه مدارس شهرستان سیرجان غیر حضوری شد.
به گفته آقای مجید اسفند یار پور مدیرآموزش و پرورش سیرجان دربرخی مدارس تعدادی از دانش آموزان دچار سرما خوردگی شدید یا آنفلوآنزای حاد شده که در منزل بستری و از آمدن به مدرسه منع شده اند.
برهمین اساس فردابرای تعطیلی چند روزه یا حتی بازگشایی مدارس تصمیم گیری خواهد شد.