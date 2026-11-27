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رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام هفته بسیج، بر تحول این نهاد مردمی و تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» تأکید کردند, رویکردی برای بهرهگیری از ظرفیت ملت در مسیر پیشرفت کشور.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بسیج فرهنگ ایثار، مقاومت و حضور در میدان عمل است روحیهای برخاسته از مکتب عاشورا که در خدمت به مردم و دفاع از میهن معنا پیدا میکند.
رهبر معظم انقلاب در پیام هفته بسیج بر گسترش این فرهنگ و نقشآفرینی همه مردم در حل مشکلات کشور تأکید کردند.
بسیج روایت یک ملت در میدان است.
ملتی که با ایمان، ایثار و همبستگی، برای عزت ایران میایستد و تا رسیدن به قلههای پیشرفت از حرکت بازنمیایستد.