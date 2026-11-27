به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بسیج فرهنگ ایثار، مقاومت و حضور در میدان عمل است روحیه‌ای برخاسته از مکتب عاشورا که در خدمت به مردم و دفاع از میهن معنا پیدا می‌کند.

رهبر معظم انقلاب در پیام هفته بسیج بر گسترش این فرهنگ و نقش‌آفرینی همه مردم در حل مشکلات کشور تأکید کردند.

بسیج روایت یک ملت در میدان است.

ملتی که با ایمان، ایثار و همبستگی، برای عزت ایران می‌ایستد و تا رسیدن به قله‌های پیشرفت از حرکت بازنمی‌ایستد.