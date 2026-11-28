اصفهان این روز‌ها در تماشایی‌ترین چهره پاییزی خود قرار دارد؛ درختان رنگارنگ، خیابان‌های پوشیده از برگ‌های خزان و جاری شدن دوباره آب در زاینده‌رود، جلوه‌ای متفاوت به نصف جهان بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پاییز در اصفهان، فصل تماشای هزار رنگ طبیعت است؛ فصلی که در آن، درختان بلند قامت چهارباغ عباسی، خیابان‌های شهر و حاشیه زاینده‌رود، با برگ‌هایی به رنگ زرد، نارنجی و سرخ، به تابلو‌هایی زنده و تماشایی تبدیل می‌شوند.

قدم زدن در گذر چهارباغ، عبور از میان درختان رنگارنگ، خش‌خش برگ‌ها زیر پای رهگذران و تماشای شاخه‌هایی که با نسیم پاییزی به رقص درمی‌آیند، حال‌وهوایی دلنشین به شهر بخشیده است؛ زیبایی‌هایی که شهروندان و گردشگران را برای قدم زدن، عکاسی و لذت بردن از طبیعت پاییزی به خیابان‌های اصفهان می‌کشاند.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما

در این میان، جاری شدن دوباره آب در بستر زاینده‌رود نیز به زیبایی پاییزی نصف جهان افزوده است. انعکاس رنگ برگ‌های درختان در آب، صدای جریان رودخانه و چشم‌انداز درختان سر به فلک کشیده در حاشیه آن، ترکیبی تماشایی از رنگ و طراوت را پیش چشم رهگذران قرار داده است.

جریان ۱۰ روزه آب در زاینده‌رود با هدف تأمین آب مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان برقرار شده است؛ آبی که در کنار نقش خود در بخش کشاورزی، حال‌وهوای تازه‌ای به فضای شهری و حاشیه رودخانه بخشیده است.

شهروندان اصفهانی نیز این روز‌ها از فرصت حضور در طبیعت پاییزی شهر برای قدم زدن، دورهمی‌های خانوادگی و ثبت لحظه‌های خاطره‌انگیز استفاده می‌کنند.

اگرچه اصفهان در همه فصل‌ها دیدنی است، اما پاییز این شهر با رنگ‌های متنوع درختان، گذر‌های تاریخی و زاینده‌رود جاری، تصویری متفاوت و فراموش‌نشدنی از نصف جهان به نمایش گذاشته است؛ فصلی که تماشای زیبایی‌های اصفهان را به تجربه‌ای دلنشین برای شهروندان و گردشگران تبدیل می‌کند.