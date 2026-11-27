به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،آیت‌ا... شعبانی موثقی در خطبه‌های نماز جمعه شهر همدان با گرامیداشت هفته بسیج تاکید کرد: تا تفکر بسیجی در جامعه حاکم است و نیرو‌های مسلح و مردم هستند، آمریکا خواب و خیال تسلط بر ایران را به گور خواهد برد.

امام جمعه همدان بابیان اینکه عملکرد مسئولان در ایجاد امید و اعتماد عمومی، بخشی از اقتدار کشور است. تصریح کرد: مولفه اقتدار، فقط نیرو‌های نظامی و موشک نیست، عملکرد مسئولان در ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی هم درتثبیت اقتدار بسیار موثر است؛ بنابراین باید مقتدرانه در برابر دشمنان بایستیم و پیام ضعف ندهیم. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر توجه به آموزه‌های مدیریتی امیرالمومنین علی (ع) گفت: سه ویژگی اقتدار در برابر دشمن، فروتنی در برابر مردم و برخورد قاطع با فساد از پایه‌های مهم مدیریت علوی است و باید در رفتار مدیران و شیوه اداره کشور به روشنی دیده شود.

خطیب جمعه همدان در ادامه خطبه هابا بیان اینکه همه مسئولان باید در برابر مردم متواضع باشند و در برابر مفسدان اقتصادی و کسانی که به مردم ظلم می‌کنند، قاطعانه برخورد کنند تاکید کرد: یکی از مطالبات جدی مردم، صیانت از حریم خانواده است که دستگاه‌های مختلف باید در چهارچوب قانون به منظور زندگی عفیفانه در جامعه تلاش کنند.